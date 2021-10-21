В российском регионе введут дополнительные нерабочие дни помимо основных

Власти Самарской области введут дополнительные нерабочие дни, помимо основных, установленных указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает РИА Новости.

Сроки действия режима будут определены до конца недели, уточняют в пресс-службе российского региона.

Ранее стало известно, что в Челябинской области ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19. В торговые центры, пансионаты и базы отдыха с 30 октября будет пускать по QR-коду.

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Согласно документу, руководители регионов России могут ввести дополнительные выходные с сохранением зарплаты до 30 октября, а также после 7 ноября.