В российском регионе ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19

Власти Челябинской области не планируют дополнительных выходных дней, помимо объявленных президентом с 30 октября по 7 ноября, однако там ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19. Об этом со ссылкой на региональные власти сообщает «Интерфакс».

В связи с пандемией коронавируса в регионе с 25 октября прекращают работу в ночное время рестораны и кафе, исключение составят доставки еды и продажа навынос. В торговые центры, пансионаты и базы отдыха с 30 октября будут пускать по QR-коду. Также ограничения коснутся салонов красоты, бань, фитнес-центров и других сфер услуг. Воспользоваться их услугами в выходные дни можно будет только при наличии кода.

Работающих пенсионеров без прививки в возрасте от 60 лет необходимо перевести на удаленку сроком на 30 дней.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Согласно документу, руководители регионов России могут ввести дополнительные выходные с сохранением зарплаты до 30 октября, а также после 7 ноября.

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