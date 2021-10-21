Власти Кубани оценили необходимость дополнительных нерабочих дней

В Краснодарском крае не планируется вводить дополнительные нерабочие дни. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по итогам заседания оперативного штаба региона в своем Telegram-канале.

На Кубани нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября.

Кроме того, в российском регионе с 25 октября по 1 декабря посещение массовых, спортивных и культурных мероприятий будет возможно только по QR-коду.

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент во время совещания с правительством поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.

В четверг, 21 октября, градоначальник объявил о введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Собянин отметил, что в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.