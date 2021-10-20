Переболевшим коронавирусом неофициально дали совет по получению QR-кода

Граждане, переболевшие коронавирусом и не обращавшиеся за медицинской помощью, могут получить QR-код, обратившись в поликлинику с выпиской из больницы или положительным ПЦР-тестом. Такой совет неофициально переболевшим дали на сайте комитета по информатизации и связи правительства Санкт-Петербурга.

В комитете уточнили, что после обращения в поликлинику переболевший будет внесен в базу данных и сможет получить QR-код.

В понедельник, 18 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении с 1 ноября системы QR-кодов для посещения спортивных, выставочных и физкультурных мероприятий, на которых присутствуют более 40 человек. С 15 ноября QR-коды потребуются для входа в бассейны, фитнес-центры, театры и цирки. Это требование коснется и концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в России нерабочими из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.