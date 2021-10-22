В российском регионе ввели нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

В Нижегородской области на фоне неблагополучной ситуации с распространением COVID-19 вводят нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября включительно. Такое решение принял губернатор Глеб Никитин, сообщается на сайте регионального правительства.

Никитин пояснил, что решение о нерабочих днях принято исходя из ситуации в местной системе здравоохранения. «Сейчас в области развернуто более 9100 коек для лечения больных с коронавирусом. Сокращается процент свободного коечного фонда. По прогнозам регионального минздрава, если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан», — добавил он, отметив, что медики работают на пределе своих возможностей.

Кроме того, растет число пациентов на аппаратах ИВЛ и количество летальных исходов. «В таких условиях мы не можем рисковать жизнями людей, не можем допустить, чтобы граждане оставались без квалифицированной медицинской помощи. Это сложное, но необходимое решение», — заключил глава региона.

Согласно указу, на период нерабочих дней многие организации в Нижегородской области приостанавливают работу, массовые мероприятия отменяются. Системообразующие компании и предприятия непрерывного цикла продолжат функционировать. Также будут открыты музеи и организации для занятия спортом — допуск людей на эти объекты будет осуществляться по QR-кодам или мультипассам.

С 25 октября по 7 ноября в нижегородских школах устанавливаются каникулы, а в детских садах вводятся дежурные группы. При этом МФЦ в указанные дни будут работать только по предварительной записи.

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Согласно документу, руководители регионов России могут ввести дополнительные выходные до 30 октября, а также после 7 ноября.