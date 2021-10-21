В еще одном российском регионе ввели нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

В Курской области на фоне неблагополучной ситуации с распространением COVID-19 вводят в регионе нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября включительно. Такое решение принял губернатор региона Роман Старовойт, передает ТАСС.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее назвала Курскую область в числе 17 регионов, где складывается критическая ситуация со смертностью и количеством тяжелых больных коронавирусом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о новых ограничениях из-за ситуации с COVID-19. Так, в период с 28 октября по 7 ноября в регионе устанавливаются нерабочие дни.

Во время выходных дней в Подмосковье будет приостановлена работа кафе, ресторанов, баров, кроме предприятий общепита, которые работают навынос и доставку. Также будет ограничена работа торговых центров, салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов и бассейнов.

