В российском регионе ограничат ночную работу ресторанов и кафе

В Челябинской области с 25 октября работу ресторанов и кафе ограничат с 23:00 до 06:00

В Челябинской области работа кафе и ресторанов, начиная с 25 октября, ограничивается с 23:00 до 06:00. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер в видеообращении, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

Глава Челябинской области отметил, что гражданам в этот период будут доступны обслуживание навынос и доставка заказов.

По последним данным, в Челябинской области ежедневно регистрируется более 420 новых случаев инфицирования, ежедневно от коронавируса умирают около 26 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о новых ограничениях из-за ситуации с COVID-19. Так, в период с 28 октября по 7 ноября в регионе устанавливаются нерабочие дни.

Во время выходных дней в Подмосковье будет приостановлена работа кафе, ресторанов, баров, кроме предприятий общепита, которые работают навынос и доставку. Также будет ограничена работа торговых центров, салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов и бассейнов.