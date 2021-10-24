Объявлено о закрытии культурных учреждений в нерабочие дни в России

ТАСС: учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни

Большинство федеральных учреждений культуры будут закрыты в нерабочие дни в России. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщается на сайте кабмина.

В документе сказано, что распоряжение не распространяется на театры и музеи.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Глава государства отметил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Он также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше. С соответствующей инициативой ранее выступила вице-премьер Татьяна Голикова.