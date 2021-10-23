Названы сроки выплат пенсий в период нерабочих дней

ПФР заявил, что период нерабочих дней не отразится на перечислении пенсионных выплат

Пенсионный фонд России (ПФР) заявил, что период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации, пишет «Российская газета».

В ПФР подчеркнули, что с 30 октября по 7 ноября работа сотрудников придется на период ограничений, поэтому нерабочие дни отразятся только на деятельности клиентских служб ПФР.

В ведомстве также назвали сроки выплат пенсий для тех, у кого эти дату совпадут с нерабочими праздничными днями 4 и 5 ноября. Отмечается, что в таком случае россиянам заранее перечислят выплаты на счет, карту или доставят почтальоны. 4 и 5 ноября не будут сотрудники ПФР, а также финансовые учреждения и «Почта России».

В «Почте России» также планируют работать согласно обычному графику за исключением трех дней: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, а 5 ноября они будут действовать по графику субботы. Почтальоны планируют доставить пенсии и пособия по расписанию, установленному совместно с региональными отделениями ПФР.

«Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении», — подчеркнул оператор. При этом круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений.

20 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Власти регионов страны смогут ввести дополнительные выходные с сохранением зарплаты до 30 октября и после 7 ноября.