Российская блогерша рассказала о пренебрежении из-за национальности при подаче на визу

Блогерша Савчихина заявила, что к ней отнеслись пренебрежительно при подаче на визу

Российская блогерша Елизавета Савчихина, живущая в Китае, рассказала, что столкнулась с пренебрежительным отношением сотрудников, когда подавала документы на визу. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Это, наверно из-за моей национальности. (...) Мне тут посчастливилось пообщаться с работником консульства одной страны. Что же, это был неприятный разговор. Я даже не ожидала, что человек с такой должностью будет так пренебрежительно общаться», — рассказала блогерша о попытках сделать визу, чтобы путешествовать. При этом Савчихина не уточнила, о представительстве какой страны идет речь.

Блогерша также пожаловалась на то, что не понимает, когда консульство вернет ей паспорт и получит ли она визу.

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