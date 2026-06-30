Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:17, 30 июня 2026Интернет и СМИ

Российская блогерша рассказала о пренебрежении из-за национальности при подаче на визу

Блогерша Савчихина заявила, что к ней отнеслись пренебрежительно при подаче на визу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tanya_Terekhina / Shutterstock / Fotodom

Российская блогерша Елизавета Савчихина, живущая в Китае, рассказала, что столкнулась с пренебрежительным отношением сотрудников, когда подавала документы на визу. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Это, наверно из-за моей национальности. (...) Мне тут посчастливилось пообщаться с работником консульства одной страны. Что же, это был неприятный разговор. Я даже не ожидала, что человек с такой должностью будет так пренебрежительно общаться», — рассказала блогерша о попытках сделать визу, чтобы путешествовать. При этом Савчихина не уточнила, о представительстве какой страны идет речь.

Блогерша также пожаловалась на то, что не понимает, когда консульство вернет ей паспорт и получит ли она визу.

Ранее стендап-комик Идрак Мирзализаде, пребывание которого в России признали нежелательным, заявил, что его часто обвиняют в русофобии. Юморист предположил, что получает такую критику из-за политических высказываний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сборная Германии проиграла Парагваю. Вылет фаворита из 1/16 финала стал главной сенсацией ЧМ-2026

    Поляков призвали дать отпор Зеленскому

    В Германии рассказали об отведенной ЕС Украине роли

    На Москву обрушится жара

    Еще три школьницы из Москвы сдали ЕГЭ на 400 баллов

    Раскрыто поведение обвиняемого в изнасиловании и лишении жизни 12-летней россиянки

    Российская блогерша рассказала о пренебрежении из-за национальности при подаче на визу

    Квартиры Артемия Лебедева в Киеве выставили на торги

    Автобренд Tenet Plus раскрыл оснащение своей первой модели для россиян

    Шестимесячный ребенок стал жертвой атаки БПЛА в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok