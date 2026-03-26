Признанный нежелательным в России комик пожаловался на обвинения в русофобии

Комик Идрак Мирзализаде пожаловался на обвинения в русофобии и антисемитизме

Живущий в Европе комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России МВД признало нежелательным, пожаловался на обвинения в русофобии и антисемитизме. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

«На меня [ярлыки] "русофоб" и "антисемит" просто регулярно летят», — сказал юморист. Он пояснил, что получает такую критику в свой адрес из-за высказываний на политические темы.

Мирзализаде также поиронизировал над обвинениями в нетерпимости к русским и евреям, отметив, что, по мнению критиков, он является фанатом ненависти к разным национальностям.

Ранее комик раскрыл отношение к оставшимся в России коллегам. Мирзализаде с иронией назвал отказавшихся от эмиграции юмористов более интересными, чем те, кто уехал.

Перед этим он также рассказал о страхе эмигрантов. По словам Мирзализаде, те, кто покинул страну по политическим причинам, боятся, что их заставят вернуться.