Признанный нежелательным в России комик раскрыл страх эмигрантов и порадовался изгнанию

Комик Мирзализаде: Эмигранты боятся, что их заставят вернуться в Россию

Известный стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано МВД нежелательным, порадовался запрету на въезд в страну и раскрыл страх многих эмигрантов. На эту тему он высказался в эфире канала «Дождь» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов; признано нежелательной организацией в России), видео доступно на YouTube.

Мирзализаде заявил, что у многих эмигрантов, которые покинули Россию из-за своих политических взглядов, есть страх того, что их заставят вернуться в страну. «Боятся, что их выкрадут обратно в Россию, похитят или еще что-то. А у меня дело, где меня изгнали, и, получается, мне ничего не угрожает. Я вообще не в поле зрения», — добавил юморист.

Ранее Мирзализаде рассказал, что часто слышит русскую речь в Варшаве. По словам юмориста, в столице Польши живет много русскоязычных людей, в том числе приехавших из Белоруссии и с Украины.

Идрак Мирзализаде был участником программы Stand Up на ТНТ. В 2021 году его нахождение на территории России признали пожизненно нежелательным. Поводом стала его шутка о русских, прозвучавшая в YouTube-шоу «Разгоны». Позднее МВД России сократило срок нежелательности пребывания Мирзализаде в России с пожизненного до 14 лет.