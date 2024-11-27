Живущий в Европе комик описал один город словами «русской речи очень много»

Комик Идрак Мирзализаде заявил, что в Варшаве часто слышит русскую речь

Известный в России стендап-комик Идрак Мирзализаде рассказал, что часто слышит русскую речь в Варшаве. Об этом юморист, живущий в Европе, заявил в беседе с проектом «Говорящие головы», видео вышло на YouTube.

«Русской речи очень много в центре [города] как минимум», — отметил Мирзализаде. По словам юмориста, в столице Польши сейчас живет много русскоязычных людей, в том числе из Белоруссии и Украины. «И на белорусском говорят, и на русском, и на украинском», — добавил он.

Мирзализаде также затруднился ответить на вопрос о том, намерен ли он остаться жить в Варшаве на длительное время.

Ранее комик описал трудности жизни за границей. Мирзализаде признался, что за рубежом ему приходится трудиться больше, чем в России.

Мирзализаде участвовал в передаче Stand Up на ТНТ с 2014 по 2015 год. В 2021 году нахождение юмориста в России признали нежелательным. Такое решение было принято из-за его шутки о русских, прозвучавшей в YouTube-шоу «Разгоны». В МВД тогда пояснили, что юморист допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности. Мирзализаде уверял, что его шутка носила антиксенофобский характер, а выступление было исключительно юмористическим.