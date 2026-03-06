Признанный нежелательным в России комик раскрыл отношение к оставшимся в стране коллегам

Комик Мирзализаде пошутил, что оставшиеся в России коллеги интереснее уехавших

Живущий в Европе комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России МВД признало нежелательным, раскрыл отношение к оставшимся в стране коллегам. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дождь» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов; признано нежелательной организацией в России).

Мирзализаде отметил, что у многих российских комиков, которые покинули страну, удачно складывается карьера. «Те, которые остались [в России], тоже своих успехов добиваются, тоже их люди любят», — сказал он.

При этом комик с иронией назвал оставшихся в стране коллег более интересными, чем тех, кто уехал. Мирзализаде добавил, что журналисты никогда не зовут его на интервью обсуждать комиков-эмигрантов и их проекты, но регулярно задают вопросы про работающих в России юмористов.

«Мне разные журналисты пишут: "А вот прокомментируйте про Нурлана [Сабурова], а прокомментируйте про Леху Щербакова"», — сказал он.

Ранее Мирзализаде пошутил над президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он заявил, что политика любят за рубежом, поскольку тот часто снимается на видео с овощами.