16:33, 16 февраля 2026

Признанный нежелательным в России комик пошутил над Лукашенко

Комик Мирзализаде пошутил, что Лукашенко популярен в сети из-за видео с овощами
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Известный стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано МВД нежелательным, пошутил над президентом Белоруссии Александром Лукашенко. О политике он высказался в выступлении, запись которого доступна на YouTube.

По словам юмориста, ему нравится смотреть в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) ролики, посвященные президентам разных стран, и читать комментарии под ними. Мирзализаде добавил, что в комментариях под видео с Лукашенко его обычно хвалят граждане других стран.

Комик в шутку назвал главу Белоруссии «президентом на экспорт». «Я начал смотреть, почему его любят граждане других стран. А они его видят только на видео в Reels тех же. А он почти на всех видео с овощами в руках. И это, надо признать, позитивный образ», — поиронизировал Мирзализаде.

Ранее комик раскрыл отношение к телеведущему Ивану Урганту. Мирзализаде назвал его прекрасным артистом.

