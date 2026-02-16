Признанный нежелательным в России комик пошутил над Лукашенко

Комик Мирзализаде пошутил, что Лукашенко популярен в сети из-за видео с овощами

Известный стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано МВД нежелательным, пошутил над президентом Белоруссии Александром Лукашенко. О политике он высказался в выступлении, запись которого доступна на YouTube.

По словам юмориста, ему нравится смотреть в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) ролики, посвященные президентам разных стран, и читать комментарии под ними. Мирзализаде добавил, что в комментариях под видео с Лукашенко его обычно хвалят граждане других стран.

Комик в шутку назвал главу Белоруссии «президентом на экспорт». «Я начал смотреть, почему его любят граждане других стран. А они его видят только на видео в Reels тех же. А он почти на всех видео с овощами в руках. И это, надо признать, позитивный образ», — поиронизировал Мирзализаде.

