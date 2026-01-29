Признанный нежелательным в России комик раскрыл мнение об Урганте

Комик Идрак Мирзализаде заявил, что Ургант дает людям ощущение безопасности

Известный стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано МВД нежелательным до 2035 года, раскрыл отношение к телеведущему Ивану Урганту. Видео с высказываниями юмориста доступно на YouTube-канале Lokal.

«Иван Ургант дает ощущение безопасности, отсутствия агрессии и ощущение, как будто ты в каком-то том времени находишься, когда было хорошо», — заявил Мирзализаде. Он также назвал телеведущего прекрасным артистом.

Вместе с тем Мирзализаде выразил мнение, что Ургант создает впечатление того, что он «живет в несуществующем мире». Комик также заявил, что ему непонятен ажиотаж вокруг того, что телеведущий запустил свой YouTube-канал.

В декабре 2024 года стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла бизнес Мирзализаде. Причиной послужил тот факт, что юморист не может вести деятельность в России.

Идрак Мирзализаде был участником программы Stand Up на ТНТ. В 2021 году его нахождение на территории России признали пожизненно нежелательным. Поводом стала его шутка о русских, прозвучавшая в YouTube-шоу «Разгоны». Позднее МВД России сократило срок нежелательности пребывания Мирзализаде в России с пожизненного до 14 лет.