Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:56, 26 декабря 2024Интернет и СМИ

Налоговая закрыла бизнес комика Мирзализаде в России

ФНС России закрыла компанию комика Идрака Мирзализаде
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Central Stand Up Club / YouTube

Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла бизнес известного стендап-комика Идрака Мирзализаде, живущего в Европе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, налоговая закрыла компанию комика, потому что он не может вести деятельность в России. Также отмечается, что его счета в трех российских банках арестовали из-за долгов.

Ранее Мирзализаде рассказал, что часто слышит русскую речь в Варшаве. По словам юмориста, в столице Польши сейчас живет много русскоязычных людей, в том числе из Белоруссии и Украины.

Идрак Мирзализаде был участником программы Stand Up на ТНТ. В 2021 году его нахождение на территории России признали нежелательным. Поводом стала его шутка о русских, прозвучавшая в YouTube-шоу «Разгоны». В МВД тогда пояснили, что комик использовал выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности. Сам юморист заявил, что его шутка носила антиксенофобский характер, а выступление было исключительно юмористическим.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина пыталась подорвать высокопоставленных российских военных. Бомбу собирались передать под видом подарка

      Прибыль одного из крупнейших российских банков взлетела

      В Кремле призвали не строить гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане

      На Украине заступились за Россию в ответ на критику экс-посла США

      Служебную собаку впервые наградили медалью Росгвардии в Петербурге

      На Украине сделали прогноз по возвращению беженцев

      Стала известна ситуация с лимитами по семейной ипотеке

      Российский бортпроводник оказался среди пассажиров упавшего в Актау самолета и не выжил

      В российском регионе осудили троих мужчин за нападение на свадебный микроавтобус

      Губерниев подшутил над Вяльбе фразой «как же можно было так облажаться»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше