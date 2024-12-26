Налоговая закрыла бизнес комика Мирзализаде в России

ФНС России закрыла компанию комика Идрака Мирзализаде

Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла бизнес известного стендап-комика Идрака Мирзализаде, живущего в Европе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, налоговая закрыла компанию комика, потому что он не может вести деятельность в России. Также отмечается, что его счета в трех российских банках арестовали из-за долгов.

Ранее Мирзализаде рассказал, что часто слышит русскую речь в Варшаве. По словам юмориста, в столице Польши сейчас живет много русскоязычных людей, в том числе из Белоруссии и Украины.

Идрак Мирзализаде был участником программы Stand Up на ТНТ. В 2021 году его нахождение на территории России признали нежелательным. Поводом стала его шутка о русских, прозвучавшая в YouTube-шоу «Разгоны». В МВД тогда пояснили, что комик использовал выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности. Сам юморист заявил, что его шутка носила антиксенофобский характер, а выступление было исключительно юмористическим.