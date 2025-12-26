Реклама

Ургант запустил канал на YouTube и обратился к россиянам

Телеведущий Иван Ургант запустил канал «Живой Ургант» на YouTube
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Кадр: «Живой Ургант» / YouTube

Телеведущий Иван Ургант запустил канал на видеохостинге YouTube и разместил там первое видео, в котором обратился к россиянам. Ролик был опубликован в аккаунте «Живой Ургант».

Ургант заявил, что на канале будут выходить видео, снятые во время его путешествий с командой шоу «Живой Ургант». «В общем, будем выкладывать то, что выкладывается. По такому принципу пойдем», — сказал он.

Телеведущий также поздравил россиян с Новым годом.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что «видные россияне» просили президента России Владимира Путина вернуть Урганта в эфир. Утверждалось, что глава государства отреагировал на это негативно.

В феврале 2025 года Ургант объявил о первом концертном туре с программой «Живой Ургант». Вместе с командой шоумен выступил в Израиле, Армении, Грузии и других странах.

Шоу «Вечерний Ургант» выходило на Первом канале с 2012 года. В феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине программу Урганта, а также ряд других развлекательных шоу убрали из эфира, вместо них начали показывать общественно-политические передачи. Позднее некоторые программы начали возвращать в эфир, но проекта Урганта в их числе не было. В сети неоднократно появлялись слухи о закрытии «Вечернего Урганта», однако Первый канал опровергал их.

