13:02, 14 декабря 2025Интернет и СМИ

Стало известно о просьбах «видных россиян» к Путину вернуть Урганта в эфир

NYT: Видные россияне просили Путина вернуть Урганта в эфир
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

«Видные россияне» просили президента России Владимира Путина вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации журналистов, неназванные «видные россияне» обращались к главе государства с попытками «реабилитировать» Урганта. В публикации утверждается, что российский лидер отреагировал на это негативно.

В феврале 2022 года телепередача «Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные программы, перестала выходить на Первом канале после начала специальной военной операции на Украине. В марте сообщалось, что Ургант уехал из России.

В декабре этого года журналистка Ксения Собчак отреагировала на сообщения о предполагаемой эмиграции Урганта. «Как же я люблю эти формулировки (…) "ранее СМИ писали". Примерно как "ранее на заборе было написано"», — заявила она.

