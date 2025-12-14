Стало известно о просьбах «видных россиян» к Путину вернуть Урганта в эфир

«Видные россияне» просили президента России Владимира Путина вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации журналистов, неназванные «видные россияне» обращались к главе государства с попытками «реабилитировать» Урганта. В публикации утверждается, что российский лидер отреагировал на это негативно.

В феврале 2022 года телепередача «Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные программы, перестала выходить на Первом канале после начала специальной военной операции на Украине. В марте сообщалось, что Ургант уехал из России.

В декабре этого года журналистка Ксения Собчак отреагировала на сообщения о предполагаемой эмиграции Урганта. «Как же я люблю эти формулировки (…) "ранее СМИ писали". Примерно как "ранее на заборе было написано"», — заявила она.