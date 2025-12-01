Реклама

20:47, 1 декабря 2025

Собчак отреагировала на сообщения об эмиграции Урганта

Журналистка Собчак заявила, что для нее честь работать с телеведущим Ургантом
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на сообщения о том, что телеведущий Иван Ургант эмигрировал и начал приезжать в Россию только на заработки. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Собчак опубликовала скриншот публикации, где говорится, что она вместе с Ургантом ведет корпоративы в Москве. «Ранее СМИ писали, что Иван Ургант не живет в России на постоянной основе, лишь иногда приезжая на заработки», — утверждается в посте.

«Как же я люблю эти формулировки (…) "ранее СМИ писали". Примерно, как "ранее на заборе было написано"», — ответила на публикацию журналистка. Собчак также назвала Урганта прекрасным и остроумнейшим ведущим и заявила, что для нее честь работать с ним.

Ранее сообщалось, что Собчак призналась в любви Урганту. По словам журналистки, ей нравится все, что делает ведущий.

В начале марта 2022 года издание Baza написало об отъезде Урганта из России. Позднее телеведущий в соцсетях рассказал, что уехал с семьей в отпуск и планирует в скором времени вернуться в страну. В конце месяца стало известно о возвращении шоумена в Россию. Несмотря на это, в сети продолжили появляться слухи об эмиграции ведущего, однако он их опровергал.

