Иван Ургант ответил на вопрос об эмиграции

Телеведущий Иван Ургант заявил, что никуда не уезжал из России

Телеведущий Иван Ургант после церемонии прощания с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом в Москве ответил на вопрос об эмиграции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Я из России никуда не уезжал», — заявил Ургант в ответ на вопрос корреспондента о том, надолго ли он приехал в страну.

Ранее известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал о том, какими Иван Ургант после приостановки съемок его вечернего шоу на Первом канале. По его словам, телеведущий живет в России, «делает какие-то проекты, которые не очень на виду».

Программу «Вечерний Ургант» и ряд других развлекательных программ Первый канал перестал транслировать в феврале 2022 года. Представители канала заявили, что хотят сделать упор на общественно-политические программы. После этого неоднократно появлялись слухи о закрытии программы, но Первый канал опровергал эти сведения.