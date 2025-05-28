Собчак призналась в любви Урганту

Журналистка Ксения Собчак заявила, что любит все, что делает ведущий Иван Ургант

Журналистка Ксения Собчак призналась в любви ведущему Ивану Урганту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак опубликовала фотографии с мероприятия фонда «Друзья», который занимается поддержкой благотворительных некоммерческих организаций. Одним из ведущих мероприятия был Ургант. «Люблю этого парня и все, что он делает», — подписала Собчак снимок, на котором был запечатлен ведущий.

Журнал «ОК!» уточнил, что Ургант занимает должность председателя попечительского совета фонда «Друзья».

Ранее сообщалось, что Ургант пошутил над Собчак во время благотворительного вечера. Он в шутку назвал сапоги журналистки детскими и с иронией отметил, что нельзя надевать такие вещи.