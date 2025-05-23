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19:25, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Ургант пошутил над Собчак на мероприятии в Москве

Ургант провел благотворительный аукцион в Москве и пошутил над Собчак со сцены
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант пошутил над журналисткой Ксенией Собчак в ходе благотворительного аукциона фонда «Друзья», который он провел в Москве. Видео опубликовано в профиле Собчак в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Боже мой. Посмотрите. Ксюшенькины сапоги, сапоги-сапожки. Ксюш, нельзя брать детские вещи и надевать», — поиронизировал шоумен над красными сапогами журналистки. Собчак, в свою очередь, отметила профиль Урганта в публикации и добавила подпись «люблю тебя».

Как пишет журнал OK!, телеведущий провел аукцион вместе с коллегой Светланой Бондарчук. Уточняется, что Ургант — председатель попечительского совета фонда «Друзья».

Ранее стало известно, что Министерство юстиции России проверит основания для признания Урганта иноагентом. Об этом Минюст сообщил в ответе на запрос депутата Госдумы Николая Новичкова.

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