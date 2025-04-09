Минюст проверит основания для признания Урганта иноагентом

Минюст проверит основания для признания иноагентом ведущего Ивана Урганта

Министерство юстиции России проверит основания для признания телеведущего Ивана Урганта иноагентом. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос депутата Госдумы Николая Новичкова, соответствующий документ находится распоряжении ТАСС.

«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия», — говорится в тексте документа.

Также в документе отмечается, что в случае обнаружения сведений, подтверждающих соответствие Урганта критериям иностранного агента будет рассмотрен вопрос о включении его в соответствующий реестр.

Ранее сообщалось, что депутат Новичков направил обращение министру юстиции России Константину Чуйченко и попросил признать телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом.

По словам Новичкова, он принял решение обратиться в Минюст, потому что в российских СМИ была опубликована информация о том, что Ургант зарегистрировался во Франции в качестве индивидуального предпринимателя.