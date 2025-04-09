Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:51, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

Минюст проверит основания для признания Урганта иноагентом

Минюст проверит основания для признания иноагентом ведущего Ивана Урганта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Министерство юстиции России проверит основания для признания телеведущего Ивана Урганта иноагентом. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос депутата Госдумы Николая Новичкова, соответствующий документ находится распоряжении ТАСС.

«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия», — говорится в тексте документа.

Также в документе отмечается, что в случае обнаружения сведений, подтверждающих соответствие Урганта критериям иностранного агента будет рассмотрен вопрос о включении его в соответствующий реестр.

Ранее сообщалось, что депутат Новичков направил обращение министру юстиции России Константину Чуйченко и попросил признать телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом.

По словам Новичкова, он принял решение обратиться в Минюст, потому что в российских СМИ была опубликована информация о том, что Ургант зарегистрировался во Франции в качестве индивидуального предпринимателя.

    Обсудить
    Последние новости

    Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

    Решение звезды 90-х отречься от дочерей объяснили

    Руководителя УФСИН российского региона арестовали на два месяца

    У россиян появился новый быстрорастущий способ заработка

    Россия вышлет двух румынских дипломатов

    Киркоров поговорил с Петросяном и бросил курить

    Задержание призывавшего совершать теракты в отношении россиян мужчины попало на видео

    Военкоры сообщили о начале штурма ВС России населенного пункта в ДНР

    На Украине закупили куриные ножки для противостояния одной угрозе

    Залысины неожиданно стали трендом у мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше