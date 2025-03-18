Депутат Госдумы попросил признать Урганта иноагентом

ТАСС: Депутат Госдумы Новичков попросил Минюст признать Ивана Урганта иноагентом

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков направил обращение министру юстиции России Константину Чуйченко и попросил признать телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новичкова, он принял решение обратиться в Минюст, потому что в российских СМИ была опубликована информация о том, что Ургант зарегистрировался во Франции в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

«Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания господина Урганта иностранным агентом», — написал Новичков.

О том, что Ургант зарегистрировался во Франции как индивидуальный предприниматель, стало известно ранее во вторник, 18 марта. Отмечалось, что его компания занимается постановкой и производством шоу. При этом ИП было зарегистрировано более года назад — 11 марта 2024 года.