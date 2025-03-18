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05:29, 18 марта 2025Ценности

Иван Ургант стал индивидуальным предпринимателем в Париже

Иван Ургант зарегистрировал в Париже компанию по производству шоу
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Российский телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в Париже как индивидуальный предприниматель (ИП). Деятельностью его компании указана постановка и производство шоу, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ИП зарегистрировано более года назад — 11 марта 2024 года. Адресом регистрации указан жилой дом в седьмом округе Парижа. Неподалеку от этого дома находится здание Национального собрания Франции. При этом по указанному адресу расположен жилой дом, на котором нет никаких вывесок. Имя телеведущего отсутствует в списке жильцов.

«Однако в списке жильцов значится другая компания Урганта, которую он и его супруга Наталья Кикнадзе зарегистрировали в Париже еще в марте 2015 года», — уточняет агентство. Отмечается, что эта компания занимается арендой земли и недвижимости.

Одна из жильцов дома рассказала, что не знает ни о каких проживающих в нем русских. Она также заявила, что не видела никого, кто бы был по описанию похож на Урганта.

Ранее Ургант разместил архивное фото с женой в честь ее дня рождения.

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