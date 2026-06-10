Три города на Кубани остались без воды из-за аварии

Авария на подстанции оставила без воды Новороссийск, Геленджик и Крымск

На подстанции водозабора в Краснодарском крае произошла авария. В результате все абоненты Троицкого группового водопровода остались без воды, сообщили в Telegram-канале муниципального центра управления Крымского района региона.

«В связи с аварией на подстанции Троицкий водозабор поставщика электроэнергии ПАО "Россети Юг"-Кубаньэнерго", обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции», — говорится в сообщении.

Кроме трех городов подача воды прекращена также в некоторых селах Кубани.

Ранее сообщалось, что жители поселка под Челябинском на месяц остались без света и воды из-за аварии.