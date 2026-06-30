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10:09, 30 июня 2026Наука и техника

Стало известно о самом опасном для Земли астероиде

Астроном Бурмистров: Астероид 2024 YR4 является самым опасным для Земли
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: ESO / O. Hainaut / Handout via Reuters

В настоящее время астероид 2024 YR4 является самым опасным для Земли. Об этом ТАСС стало известно от эксперта в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгения Бурмистрова.

По данным специалиста, имеются оценки, согласно которым 22 декабря 2032 года 2024 YR4 может войти в атмосферу Земли. «Падение такого тела привело бы к значительным разрушениям в радиусе 30 километров от удара — это сопоставимо с крупным городом», — уточнил эксперт.

По его словам, вероятность подобного события мала (0,0017 процента), а уточнение траектории астероида произойдет в 2028 году во время его очередного сближения с Землей.

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В сентябре 2025-го в исследовании, опубликованном на платформе препринтов arXiv, международная команда ученых допустила, что астероид 2024 YR4 можно уничтожить ядерным ударом.

В июне того же года в исследовании на портале arXiv сообщалось, что если астероид 2024 YR4 столкнется с Луной, то в результате взрыва будет уничтожено множество спутников.

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