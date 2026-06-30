Жена Стаса Костюшкина показала внешность их сына на фото с выпускного

Жена певца Стаса Костюшкина Юлия показала внешность их сына Богдана на фото с выпускного

Жена солиста российской группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Юлия показала внешность их сына Богдана на фото с выпускного. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летний наследник певца предстал перед камерой в белой рубашке с жабо и рукавами-буфами с оборками. Также он надел бордово-красный жилет, черный цилиндр с короткими полями и перчатки. Юноша дополнил образ тростью с золотистым набалдашником.

Известно, что он окончил столичный киноколледж № 40.

Ранее в июне российская и грузинская эстрадная певица Диана Гурцкая показала внешность 19-летнего сына Константина Кучеренко от бывшего замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко.