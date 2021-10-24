Юрист объяснил возможное увольнение россиян в нерабочие дни

Юрист по трудовому праву, генеральный директор компании NS Consulting Дмитрий Кофанов объяснил, в каком случае сотрудников могут уволить за невыход на рабочее место во время нерабочих дней. Об этом он рассказал порталу URA.RU.

Он отметил, что по указу президента организации сами определяют количество работников для поддержания полноценного функционирования. Поэтому отдыхать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы могут только те сотрудники, отсутствие которых на рабочем месте не повлияет на деятельность предприятия.

К примеру, сотрудники, работающие над перечислением зарплаты, или охранники должны ходить на работу по своему графику, не получая доплат. «Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте», — заявил он.

Ранее россияне раскрыли, чем они будут заниматься в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Более половины опрошенных проведут большую часть нерабочих дней дома, тогда как примерно 29 процентов респондентов поедут на дачу. Почти каждый десятый опрошенный решил отправиться в путешествие по России, а 5,5 процента — либо задумываются о поездке за границу, либо уже купили билеты. При этом четверть граждан планирует в этот период подрабатывать, а еще почти 18 процентов решили навестить родных и близких. В то же время больше трети населения (34,3 процента) не строят конкретных планов на предстоящие выходные и просто хотят отдохнуть.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом она отметила, что некоторым регионам следует предусмотреть нерабочие дни с 23 октября. О каких именно субъектах РФ идет речь, вице-премьер не уточнила. Президент России Владимир Путин поддержал ее предложение и отметил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Он также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше.