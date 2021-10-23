Минпромторг опроверг выход рекомендаций о приеме посетителей общепита по QR-коду

Минпромторг: официальные рекомендации регионам о приеме посетителей по QR-коду не выходили

Минпромторг опроверг выход официальных рекомендаций регионам, в которых говорилось о возможности принимать посетителей торговых центров, общепита и сферы услуг по QR-коду в период нерабочих дней в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы», — пояснили в Минпромторге.

Ранее СМИ со ссылкой на письмо регионального правительства, подписанное главой ведомства Денисом Мантуровым, сообщали, что Минпромторг посоветовал российским регионам в нерабочие дни разрешить допуск в непродуктовые магазины и общепит по QR-кодам. При этом фудкорты могут работать навынос.

Все организации, которые будут обслуживать россиян при условии предъявления QR-кода, должны обеспечить идентификацию граждан по документу, удостоверяющему личность. Регионам необходимо обсуждать с бизнесом предложенные меры самостоятельно.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Главы российских регионов могут ввести дополнительные выходные с сохранением зарплаты до 30 октября, а также после 7 ноября. В этот период продолжат работу продуктовые магазины.

