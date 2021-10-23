Россияне раскрыли планы на нерабочие дни в ноябре

Почти каждый десятый россиянин решил отправиться в путешествие по России в нерабочие дни

Россияне раскрыли, чем они будут заниматься в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Результаты исследования аналитического центра университета «Синергия» публикует РИА Новости.

Более половины опрошенных проведут большую часть нерабочих дней дома, тогда как примерно 29 процентов респондентов поедут на дачу. Почти каждый десятый опрошенный решил отправиться в путешествие по России, а 5,5 процента — либо задумываются о поездке за границу, либо уже купили билеты.

При этом четверть граждан планирует в этот период подрабатывать, а еще почти 18 процентов решили навестить родных и близких.

«5,6 процента собираются заняться самообразованием. Примерно 3,2 процента респондентов надеются, что в нерабочие дни они смогут посетить культурно-досуговые мероприятия и учреждения по QR-коду», — выяснили специалисты.

В то же время, согласно данным исследования, больше трети населения (34,3 процента) не строят конкретных планов на предстоящие выходные и просто хотят отдохнуть. При этом каждый четвертый гражданин (26 процентов) собирается последовать рекомендациям Роспотребнадзора и ограничить число контактов в период с 30 октября по 7 ноября, а оставшиеся 74 процента не готовы четко соблюдать эти рекомендации.

Исследование проводилось в октябре среди пяти тысяч совершеннолетних граждан России во всех субъектах страны.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября, а также анонсировал посещение театров и музеев города по QR-кодам. Градоначальник добавил, что максимальная заполняемость театров и музеев устанавливается на уровне 50 процентов. Вдобавок обязательным для посетителей станет использование защитных масок.