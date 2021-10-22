Цены на авиабилеты на «ковидные» каникулы резко выросли

Средний чек на авиабилеты по российским туристическим направлениям вырос до 30 процентов

Российские туристы заметили резкий рост цен на авиабилеты после объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом пишет портал «Турпром» со ссылкой на заявление аналитиков сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

По данным экспертов, средний чек за перелеты по России на период «ковидных» каникул вырос на 8,6 процента. «При оформлении билета в период с 11 по 19 октября пассажиры платили в среднем 6350 рублей за перелет в одну сторону с отправлением с 29 октября по 7 ноября. А при оформлении билета 20-21 октября с вылетами в те же даты стоимость составила 6897 рублей в одну сторону», — заявили они.

Кроме того, в пресс-службе сервиса добавили, что стоимость билетов по туристическим направлениям увеличилась почти до 30 процентов. Так, средний чек на рейс в Сочи и Калининград вырос на 12 процентов, в Симферополь — на 26 процентов, а в Санкт-Петербург — на 29 процентов.

При этом по ряду направлений отмечается понижение стоимости билетов: цена на перелет в Краснодар и Минеральные Воды сократилась на шесть и девять процентов соответственно.

Ранее, 20 октября, на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением COVID-19 объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Президент также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — с 23 октября.