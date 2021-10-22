Названы открытые для россиян пляжные страны

Российским путешественникам назвали открытые для посещения осенью зарубежные пляжные страны. Об этом сообщаетРИА Новости.

Так, поехать с ПЦР-тестом можно в ОАЭ, Турцию, на Кубу и Сейшелы. Для туристов с сертификатом о вакцинации препаратом «Спутник V» доступен Египет, Кипр, Мальдивы — они могут въехать в страны без предъявления отрицательного анализа на коронавирус. Для посещения Мексики и Доминиканы не понадобится никаких справок.

Одним из самых бюджетных направлений для отпуска за границей стали курорты Турции. Так, недельная путевка с проживанием в гостиницах категории «три звезды» и питанием по системе «все включено» для двоих отдыхающих обойдется минимум в 40 тысяч рублей, в отелях категории «четыре и пять звезд» — от 60 и 80 тысяч рублей соответственно.

На втором месте по цене оказался Кипр, где за проживание в трехзвездочном отеле придется заплатить минимум 60 тысяч рублей. Другой бюджетный вариант — Египет, куда туры обойдутся в среднем в 70-80 тысяч рублей. Цены на проживание в гостиницах категории «пять звезд» — от 90 тысяч рублей.

Дороже обойдется отдых в ОАЭ и на Мальдивах — от 100 и 140 тысяч рублей соответственно. В категорию от 150 до 180 тысяч рублей попадают путевки в Доминикану и на Кубу. От 180 до 250 тысяч придется потратить на пакетые туры в Мексику и на Сейшелы.

Ранее в октябре стало известно, что в нерабочие дни, которые были объявлены в стране из-за ситуации с коронавирусом, россияне начали строить планы на отдых за рубежом. Так, число заявок на путевки выросло на 30 процентов. По данным онлайн-сервиса Level.Travel, большинство бронирований в октябре приходится на Турцию (49 процентов) и Египет (24 процента).