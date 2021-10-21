Стало известно о планах россиян на отдых в нерабочие дни

В нерабочие дни, которые были объявлены в стране из-за ситуации с коронавирусом, россияне строят планы на отдых за рубежом. Так, число заявок на туры выросло на 30 процентов, cтало известно «Коммерсанту» от представителя Национальной сети турагентств Игоря Блинова.

По данным Level.Travel, большинство бронирований в октябре приходится на Турцию (49 процентов) и Египет (24 процента). Отмечается, что на туры по России в это время обычно приходится только 5 процентов бронирований, на данный момент уровень спроса соответствует 2019 году. Как отметил гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук, популярность отдыха в Египте среди россиян растет. Он добавил, что средняя цена туров в Египет в октябре составила 102 тысячи рублей, а в Турцию — 80 тысяч рублей.

Блинов подчеркнул, что на данный момент рано прогнозировать, конвертируется ли спрос в реальные бронирования. Несмотря на это, на египетских курортах уже возник дефицит отелей, а некоторые гостиницы и вовсе остановили продажи на ноябрьские праздники.

20 октября на совещании с членами правительства Президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Глава государства также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.