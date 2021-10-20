Инфекционист рассказал о влиянии нерабочих дней на распространение «дельты»

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал о влиянии нерабочих дней на распространение «дельта»-штамма коронавируса в эфире программы «Антиковид» на радио «Комсомольская правда».

«Прекращение тесных связей внутри коллективов хоть на какой-то срок — это благо», — заявил эксперт. Он напомнил, что у «дельты» инкубационный период стал ненамного короче, но при этом у некоторых людей он может длиться дольше. «Поэтому нужно исходить из того, что так или иначе требуются две недели», — отметил он.

Малышев подчеркнул, что для того, чтобы заметно затормозить вспышку инфекции, необходимо разрывать все контакты на срок двух инкубационных периодов, то есть на 28 дней. Из экономических соображений на такие ограничения сегодня Россия не пойдет. «Но это не значит, что 9-дневные "каникулы" окажутся бесполезны с противоэпидемической точки зрения», — заключил он.

Ранее 20 октября на совещании с членами правительства Президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Глава государства также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.