В Москве выросло количество тяжелобольных COVID-19

Количество больных с тяжелым течением COVID-19 в Москве в последнее время увеличивается. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, передает «Интерфакс».

По ее словам, в зависимости от уровня госпиталя доля подходит к 80 или 70 процентам. При этом большую часть тяжелобольных составляют люди преклонного возраста.

Одновременно снизился и средних возраст заболевших. Такая статистика связана с тем, что чаще заболевать стали дети. Из-за этого в больницах приходится дополнительно разворачивать детские койки.

Накануне, 23 октября, в России был зафиксирован новый суточный рекорд смертей от коронавируса — 1075 человек. Рост числа смертей фиксируется в течение пяти дней подряд. Одновременно максимальным с начала эпидемии стало и количество заболевших — 37 678 случаев.

В Москве за сутки было выявлено 8166 новых случаев заражения, госпитализировали 1634 человека, скончались 79 пациентов. Как указала вице-мэр города Анастасия Ракова, за последний месяц заболеваемость в столице выросла в четыре раза, а число госпитализаций — в три раза. Из-за этого нерабочие дни в Москве объявят на два дня раньше, чем в среднем по России.