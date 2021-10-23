В России за сутки зафиксировали 37 678 новых случаев COVID-19

За сутки в России выявлено 37 678 заболевших коронавирусом, это максимум с начала пандемии

За сутки в России зафиксировали 37 678 новых случаев коронавируса. Об этом в субботу, 23 октября, со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает РИА Новости .

По данным оперштаба, новые заболевшие выявлены в 85 регионах страны. Общее число заболевших с начала пандемии с России — 8 205 983. Тем прироста заболевания составляет 0,46%.

Ранее 23 октября сообщалось, что заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом к концу 2021 года, вероятно, стабилизируются

