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Вакцинацию от COVID-19 назвали коллективным благом

Центр «Вектор»: вакцинация от COVID-19 является не только личным, но и коллективным благом
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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В центре «Вектор» Роспотребнадзора напомнили, что вакцинация защищает от коронавируса не только привитого человека, но и того, кому вакцинация противопоказана. Кроме того, она снижает распространение инфекции среди детей, сообщает ТАСС.

В «Векторе» назвали вакцинацию от COVID-19 не только личным средством личной защиты, но и коллективным благом. Специалисты напомнили, что прививки являются средством, чтобы прервать цепочки передачи вируса и «не подпустить ее к наиболее уязвимым категориям граждан, имеющим противопоказания к вакцинации, а также ограничить распространение инфекции среди детского населения».

«Мировой опыт вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции показывает, что применение вакцин позволяет принципиально снизить риски для здоровья. В случае контакта с вирусом привитый человек заражается гораздо реже и существенно легче переносит заболевание», — подчеркнули в центре.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 начал публиковать данные об уровне вакцинации и коллективного иммунитета в России. Вакцинацию первым компонентом произвели 53 511 786 раз, полного цикла — 49 161 150 раз. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 45,7 процента.

Минздрав разрешил одновременно вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник V» и делать прививку от гриппа. Такое решение приняли на основании исследований, показавших отсутствие снижения иммуногенности препаратов при их одновременном введении.

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