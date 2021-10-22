Медики объяснили слова Руженцовой о единственном медотводе к вакцинации

Медики оценили заявление замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой о том, что единственным пожизненным медотводом к вакцинации от коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты. Они сообщили, в случае, если у человека в анамнезе значатся анафилактические реакции, ни одни врач не возьмет на себя ответственность прививать его. Такому человеку остается дать либо письменное добровольное согласие на вакцинацию, либо обходиться масками и дистанцированием, сказали ученые в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Руженцова заявила, что к аллергическим реакциям, пожизненно освобождающих человека от вакцинации, относятся анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более восьми сантиметров в диаметре. Остальные противопоказания к вакцинации от COVID-19 Руженцова назвала временными.

Специалист посоветовала гражданам с медотводом к вакцинации особо тщательно соблюдать все имеющиеся рекомендации для профилактики заболевания, избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто может быть больным или вирусоносителем. О применении каких-либо профилактических препаратов следует посоветоваться с лечащим врачом, добавила она.

«Процедурный кабинет — не место для экспериментов»

Врач аллерголог-иммунолог Болибок заявил, что все то, что озвучила Руженцова, обозначено в инструкциях к применению вакцины. «Она, когда произносила эти слова хотела подчеркнуть, что медотводом является только реакция на вакцину и на компоненты. Я как врач аллерголог-иммунолог хочу сказать следующее, анафилактические реакции на вакцину — это свойство не вакцин, а свойство человека и его иммунной системы. Особенности человека приводят к тому, что у него может развиться тяжелая аллергическая реакция, как анафилактический шок, отек Квинке, судороги или гипертермическая реакция. Это все относится к тяжелым осложнениям. Экспериментировать на человеке, если у него уже была подобная реакция на другую какую-то вакцину, ни один врач аллерголог не будет. Естественно если ко мне обратится человек, у которого был анафилактический шок на какую-то другую вакцину, я ему дам медотвод. Процедурный кабинет не место для таких экспериментов», — подчеркнул Болибок.

Он сообщил, что поводом для медотвода служит хотя бы разовый случай анафилактического шока, зафиксированного в анамнезе. Чаще всего, добавил врач аллерголог-иммунолог, местом, где люди узнают о подобных реакциях своего организма, становится стоматологический кабинет.

По мнению доктора медицинских наук, профессора и вирусолога Анатолия Альтштейна, людей с такой реакцией крайне мало. Они могут выбрать альтернативные способы защиты от коронавируса, высказался медик. В частности, использовать маски и дистанцирование от людей. Если же эти люди хотят сделать прививку, то они должны взять на себя ответственность, принимая во внимание все последствия, и дать письменное согласие на вакцинацию. «Если у человека случались раньше анафилактические реакции, то можно попробовать сделать прививку малой дозой, а затем ее увеличить», — высказался ученый.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал «Ленте.ру», что слишком частая ревакцинация может привести к так называемому иммунному параличу, отсутствию реакции организма на возбудитель. По его словам, лучше всего проводить повторную вакцинацию не ранее чем через год после прошлой прививки по аналогии с вакцинацией от гриппа.