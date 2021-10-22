Россия
 
Последние новости
Собянин объяснил необходимость введения нерабочих дней
Во Франции рассказали о статусе Российского православного центра в Париже
В Рязанской области 25 октября объявили днем траура по жертвам пожара на заводе
Арсен Аваков заболел COVID-19
Стали известны подробности инцидента с лифтом в московском доме
Tesla нашла способ сделать электромобили дешевле
Экс-королю Испании вводили женские гормоны из-за «безудержного либидо»
Собянин высказался о сроках действия системы QR-кодов в музеях и театрах 
Сестры Аверины отправятся на чемпионат мира с новым личным тренером
Новости партнеров

Медики объяснили слова Руженцовой о единственном медотводе к вакцинации

Вирусолог Альтштейн: испытавшему аллергические реакции можно сделать прививку малой дозой
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Медики оценили заявление замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой о том, что единственным пожизненным медотводом к вакцинации от коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты. Они сообщили, в случае, если у человека в анамнезе значатся анафилактические реакции, ни одни врач не возьмет на себя ответственность прививать его. Такому человеку остается дать либо письменное добровольное согласие на вакцинацию, либо обходиться масками и дистанцированием, сказали ученые в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Руженцова заявила, что к аллергическим реакциям, пожизненно освобождающих человека от вакцинации, относятся анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более восьми сантиметров в диаметре. Остальные противопоказания к вакцинации от COVID-19 Руженцова назвала временными.

Специалист посоветовала гражданам с медотводом к вакцинации особо тщательно соблюдать все имеющиеся рекомендации для профилактики заболевания, избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто может быть больным или вирусоносителем. О применении каких-либо профилактических препаратов следует посоветоваться с лечащим врачом, добавила она.

«Процедурный кабинет — не место для экспериментов»

Врач аллерголог-иммунолог Болибок заявил, что все то, что озвучила Руженцова, обозначено в инструкциях к применению вакцины. «Она, когда произносила эти слова хотела подчеркнуть, что медотводом является только реакция на вакцину и на компоненты. Я как врач аллерголог-иммунолог хочу сказать следующее, анафилактические реакции на вакцину — это свойство не вакцин, а свойство человека и его иммунной системы. Особенности человека приводят к тому, что у него может развиться тяжелая аллергическая реакция, как анафилактический шок, отек Квинке, судороги или гипертермическая реакция. Это все относится к тяжелым осложнениям. Экспериментировать на человеке, если у него уже была подобная реакция на другую какую-то вакцину, ни один врач аллерголог не будет. Естественно если ко мне обратится человек, у которого был анафилактический шок на какую-то другую вакцину, я ему дам медотвод. Процедурный кабинет не место для таких экспериментов», — подчеркнул Болибок.

Он сообщил, что поводом для медотвода служит хотя бы разовый случай анафилактического шока, зафиксированного в анамнезе. Чаще всего, добавил врач аллерголог-иммунолог, местом, где люди узнают о подобных реакциях своего организма, становится стоматологический кабинет.

По мнению доктора медицинских наук, профессора и вирусолога Анатолия Альтштейна, людей с такой реакцией крайне мало. Они могут выбрать альтернативные способы защиты от коронавируса, высказался медик. В частности, использовать маски и дистанцирование от людей. Если же эти люди хотят сделать прививку, то они должны взять на себя ответственность, принимая во внимание все последствия, и дать письменное согласие на вакцинацию. «Если у человека случались раньше анафилактические реакции, то можно попробовать сделать прививку малой дозой, а затем ее увеличить», — высказался ученый.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал «Ленте.ру», что слишком частая ревакцинация может привести к так называемому иммунному параличу, отсутствию реакции организма на возбудитель. По его словам, лучше всего проводить повторную вакцинацию не ранее чем через год после прошлой прививки по аналогии с вакцинацией от гриппа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре предупредили о наказании за отказ от вакцинации
Иммунолог назвал способные обходить иммунитет штаммы коронавируса
Гинцбург назвал причину заболевания людей с липовыми сертификатами о вакцинации
Путин назвал последствия принудительной вакцинации от коронавируса
Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации в России
Другие материалы рубрики
РоссияПартнерский материал

Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…

Например, иммунитет
10:01Сегодня

Власти Москвы высказались по поводу QR-кодов для общественного транспорта

10:00Сегодня

В российском регионе власти введут QR-коды раньше заявленного

09:46Сегодня

У безработной россиянки похитили украшения на 14 миллионов рублей

 
Россия00:08 5 октября

«Родители будут потенциальными преступниками»

Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
09:45Сегодня

Стала известна причина смертельного пожара на заводе под Рязанью

09:44Сегодня

Число погибших при пожаре в цехе завода под Рязанью увеличилось

09:26Сегодня

При пожаре в цехе российского завода погибли пять человек

Россия13:0330 сентября

«Надо было погибать там»

Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
09:18Сегодня

Россиянам назвали способ вернуть «потерянную» пенсию

09:17Сегодня

Россиянка нашла тайную ночлежку мигрантов в подвале своего дома

 
08:58Сегодня

Песков рассказал о планах Путина на 4 ноября

Россия
Неизвестный открыл стрельбу на Новом Арбате и ранил человека
В Кремле ответили на вопрос об эффективности нерабочих дней против COVID-19
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Регионалист признала введение нерабочих дней оправданным
Партнерский материал
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…
Например, иммунитет
В Подмосковье с начала года отремонтировали 60 объектов здравоохранения
В Москве объявлен локдаун.
 
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Набиуллина после повышения ставки пришла на пресс-конференцию с «оружием»
В Европе заявили о новой угрозе миллионам рабочих мест
Поездки на «Ситимобил» стали дешевле со SberPay
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Альфа-Банк впервые вышел с phygital-моделью в новые города
Все материалы
Силовые структуры
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк отправили в колонию на три месяца
Расследование дела о похищенной недвижимости в Москве завершено
Банде налетчиков из ФСБ запросили большие тюремные сроки
«На воле будет сложнее, чем в тюрьме»
Самый авторитетный вор в законе вышел на свободу. Как его встретит преступный мир?
Организовавшую подпольное казино россиянку приговорили к трем годам тюрьмы
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Все материалы
Спорт
Олимпийская чемпионка объяснила откровенность костюмов синхронисток
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Александр Емельяненко подерется с Джеффом Монсоном
Партнерский материал
Все тот же «Спартак», новый «Локо».
Лига Европы в разгаре. Выделяем главное и верим в российские клубы
В Bellator оценили вероятность проведения боя между братьями Емельяненко
Партнерский материал
Тест «Зенита», судный день «Барсы»
Групповой этап Лиги чемпионов дошел до середины. Выделяем самое важное
Овечкин поднялся в рейтинге по количеству набранных очков в истории НХЛ
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Сообщение о закрытии поликлиник Рязани на карантин оказалось недостоверным
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В новом сезоне «Холостяка» изменят правила в пользу женщин
Полиция проверит видео оголившей грудь на фоне храма в центре Москвы модели
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
В Кремле напомнили о возможности оспорить решение о признании иноагентом в суде
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Жена Дэвида Бекхэма рассказала о нежелании носить наряды в стиле 1990-х
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Бритни Спирс показала на видео фигуру после тренировок
Отказ женщин от сексуальной одежды на работе объяснили
Тягу женщин носить сексуальную одежду на работе объяснили
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
Hyundai готовит Creta с новым дизайном
Забытые концепты: Bertone Karisma, которая могла стать Панамерой
«Бертонистое» видение седана Porsche
УАЗ берет курс на электромобили
Тяжеловесы: рассматриваем конкурентов нового Lexus LX
Внедорожники, которые не дадут японскому вездеходу спать спокойно
Дизайн нового Range Rover рассекретили за неделю до премьеры
Автомобили, которых вы не ожидали от Peugeot
Победитель Indianapolis 500, первый кабриолет с жесткой крышей и другие
Land Rover показал первую фотографию нового Range Rover
Все материалы
Среда обитания
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы