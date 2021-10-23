Роспотребнадзор спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в конце 2021 года

Показатели заболеваемости коронавирусом к концу 2021 года, вероятно, стабилизируются, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

Как спрогнозировала специалист, к Новому году цифры и ситуация станут более спокойными. За последние сутки в стране выявили более 37 тысяч новых случаев коронавируса.

Ранее директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что пандемия коронавируса закончится в 2024 году. По его словам, важно, чтобы за три года сократилась смертность и возможность появления новых мутаций. Именно это, по мнению иммунолога, поможет людям научиться управлять пандемией.

Кроме того, биолог Нурбубу Молдогазиева предположила, что пандемия коронавируса в России и в мире может полностью закончиться в 2022 году, но это будет зависеть от темпов вакцинации.