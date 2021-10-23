Россиян предупредили об угрозе заражения несколькими вирусами одновременно

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев заявил, что в период осенней волны COVID-19 для россиян возросла угроза одновременного заражения разными вирусами и бактериями. Специалист объяснил, чем опасны такие мист-инфекции, передает радио Sputnik.

Врач сообщил, что микст-инфекциями называют заболевания, вызванное несколькими (двумя и более) видами вирусов или бактерий. Одним из наиболее частых подобных примеров является вирусная пневмония или коронавирусная пневмония, когда она совмещается с бактериальной.

«Получается, что состояние отягчается, заболевание протекает более тяжело, с более сильной интоксикацией. Также часто встречается одновременное заражение вирусами гепатита B и C», — предупредил Акинфиев.

При этом лечение вирусной микст-инфекции не отличается от системы процедур при заражении одним вирусом, поскольку противовирусная терапия похожа для многих вирусов.

«А вот когда микст-инфекция — это вирус и бактерия, то алгоритм лечения меняется полностью, и обязательно совместно идут и противовирусные препараты, и антибактериальная терапия, то есть антибиотик», — заключил инфекционист.