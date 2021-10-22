Иммунолог назвал способ сделать ревакцинацию от COVID-19 эффективнее

Иммунолог Николай Крючков назвал способ сделать ревакцинацию от COVID-19 эффективнее. По его словам, повторную прививку необходимо делать в четко установленные сроки, сообщает РИА Новости.

Крючков напомнил, что регуляторы в других странах придерживаются такого же мнения. «В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле — от пяти месяцев, в Евросоюзе — от шести месяцев. Примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом укладываются оптимальные сроки ревакцинации», — сказал медик.

Он также сообщил, что ученые занимаются изучением физических параметров вроде пола, массы тела и возраста, чтобы конкретизировать оптимальное количество антител для защиты конкретного человека от коронавируса.

Ранее научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев заявил, что слишком частая ревакцинация от COVID-19 может дать обратный эффект и вызвать «иммунологический паралич». Поэтому он рекомендовал россиянам проводить ревакцинацию минимум через полгода после последней прививки. Черешнев также призвал граждан не перебарщивать с ревакцинацией. По его словам, таким образом можно истощить иммунную систему.