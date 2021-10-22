Иммунолог раскрыл эффект от адаптации коронавируса к вакцинам

Иммунолог Крючков: при адаптации коронавируса к вакцинам он может стать менее заразным

Когда коронавирус адаптируется к вакцинам, он может менять и другие свои свойства и стать менее заразным. При этом полностью обнулить эффективность вакцин новые штаммы не могут. Такой эффект в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл иммунолог Николай Крючков.

«Уже произошло снижение эффективности вакцин где-то процентов на 10-15, ближе к 15 уже. Оно будет и дальше происходить. Дело в том, что когда вирус адаптируется к вакцинам, то он изменяет и другие свои свойства, в целом может быть и снижение заразности», — объяснил специалист.

По словам Крючкова, вирусу приходится «лавировать», чтобы сохранять важнейшие параметры, но это «крайне тяжело», поэтому у него есть собственные пределы возможностей. «Он лавирует, чтобы быть оптимальным в данный конкретный момент, естественно, к вакцинам он тоже адаптируется», — сказал он.

Ранее Крючков заявил, что радикальные скачки заразности коронавируса из-за появления нового варианта «дельта»-штамма AY.4.2 вряд ли возможны, потому что вирус ограничен эволюционно. По его словам, у вируса нет резервов, чтобы увеличить заразность в разы. Он добавил, что также не стоит ждать резкого роста заболеваемости.