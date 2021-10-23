Названы последствия отказа от ношения маски в магазинах

Юристы Паюшин и Иванова: покупателя без маски пустят в магазин, но не обслужат на кассе

В российских регионах, где установлен из-за пандемии коронавируса, масочный режим, сотрудники магазинов не имеют права не пустить покупателей без маски. Однако им могут отказать в обслуживании на кассе, заявили опрошенные РИА Новости юристы.

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин заявил, что россиян без маски пустят без в магазин, однако их обязаны уведомить о необходимости ее использовать. В свою очередь адвокат Татьяна Иванова напомнила, что обязанность носить маски в общественных местах указана в нормативных актах российских субъектов.

Иванова назвала последствия отказа от ношения маски в магазинах: по ее мнению, покупателей могут попросить покинуть помещение. Однако к россиянам не имеют право применять физическую силу.

«Если в регионе введен такой режим, то сотрудники объектов торговли, как продавцы, так и охранники, могут попросить покинуть магазин, а в конфликтных ситуация вызвать полицию. Судебная практика в этом случае на стороне магазинов», — подчеркнула адвокат.

Паюшин напомнил, что маски должны плотно прилегать к лицу, закрывая нос, рот и подбородок. При этом личным защитным средством не может стать шарф или приподнятый к лицу воротник одежды.

«И, конечно, ношение маски на подбородке, без закрытия носа и рта и плотного прилегания к лицу с боков, будет трактоваться как нарушение правил», — заключил юрист.

Ранее Роскачество оценило эффективность защиты масок от коронавируса. В результате исследования эксперты выяснили, что все индивидуальные средства защиты пропускают вирусы и не обеспечивают 100-процентной защиты от них.