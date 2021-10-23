В России выявлен новый суточный рекорд смертей пациентов с коронавирусом

За сутки в России от коронавируса скончалось 1075 человек, это максимум с начала пандемии

За минувшие сутки в России выявлено 1075 смертей среди пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, в стране обновлено максимальное число случаев смерти от COVID-19 за сутки с начала пандемии. Новый рекорд обновляется пятые сутки подряд — днем ранее скончалось 1064 человека.

В Москве за сутки зарегистрировали 82 смерти, в Санкт-Петербурге — 67, в Краснодарском крае и Нижегородской области — по 42, в Башкортостане — 35, в Ростовской, Свердловской областях и Ставропольском крае — по 34.

Всего с начала пандемии в России от коронавируса умерли 229 528 человек, приводит цифры оперштаб.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 37 678 новых случаев коронавируса, это также стало новым рекордом.