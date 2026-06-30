Шестимесячный ребенок погиб во время атаки дронов ВСУ на Подмосковье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 30 июня, выпустили в направлении Москвы и области десятки дронов. По сообщению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, всего было сбито 60 дронов над территорией региона.

Во время очередной атаки в результате падения беспилотника в подмосковном Егорьевске загорелся частный дом. Под завалами оказались несколько человек.

Жертвой атаки стал младенец

Спасатели помогли выбраться из горящего строения четырем жильцам: двоим взрослым и двоим детям. Как уточнил Воробьев, шестимесячный ребенок перестал дышать по пути в больницу.

Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего малыша. Мы окажем всю необходимую помощь Андрей Воробьев губернатор Московской области

Как рассказали в прокуратуре Подмосковья, погибший младенец — мальчик. Травмы различной степени тяжести получили еще четыре человека. В ведомстве также подчеркнули, что городские прокуроры взяли под контроль соблюдение прав жителей, пострадавших от атаки беспилотников.

Зафиксированы разрушения инфраструктуры

Силы ПВО и РЭБ этой ночью сбивали дроны в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске.

В Дубне обломки дрона упали на административное здание, а в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа — на частный дом. Воробьев добавил, что в результате никто из горожан не пострадал.

Также, по его словам, обломки беспилотников нашли на территории Раменского муниципального округа и городского округа Коломна. На указанной местности работают экстренные и оперативные службы, продолжается обследование территорий.

Собянин сообщил об уничтожении 61 дрона

По сообщению мэра столицы Сергея Собянина, с 20:00 понедельника, 29 июня, силами ПВО на подлете к столице был ликвидирован 61 летательный аппарат ВСУ. При этом сама атака началась накануне еще около 11 утра — тогда глава города опубликовал первое сообщение на эту тему.

С начала лета ВСУ начали активную кампанию, направленную на попытку ударить по городу. Практически ежедневно Киев выпускает в сторону российской столицы десятки беспилотников.