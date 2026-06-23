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10:12, 23 июня 2026Россия

«Регион столкнулся с беспрецедентной серией атак». В МИД раскрыли подробности масштабного удара ВСУ по Москве и области

Мирошник: Москва столкнулась с беспрецедентной интенсивностью атак ВСУ на неделе
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrii Marienko / AP

Столичный регион на прошлой неделе оказался под массированной атакой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник указал, что Москва и область столкнулись с беспрецедентной по интенсивности и масштабам серией налетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В общей сложности, по его данным, в сторону столицы было выпущено 194 дрона, которые были подавлены силами противовоздушной обороны (ПВО).

Основной удар пришелся на юго-восток Москвы и прилегающие округа Подмосковья

Пострадали десятки человек

Мирошник также сообщил о том, что различные ранения за этот период получили 23 человека. Так, в Раменском городском округе в результате действий ВСУ не выжила восьмилетняя девочка — ее жизнь унес пожар. Ребенок находился в доме вместе с бабушкой, которая смогла спастись.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Наибольшее количество пострадавших было зафиксировано в Котельниках, где травмы получили 10 человек, включая трехлетнего ребенка. «Еще двое детей, девочки 10 и 13 лет, пострадали в Раменском и Воскресенском округах», — добавил представитель ведомства.

Говоря о повреждениях, Мирошник подчеркнул, что больше всего пострадал частный сектор в Жуковском, где дрон врезался в многоэтажный дом.

Удары по густонаселенному мегаполису и его пригородам являются военным преступлением, направленным на террор гражданского населения

Родион Мирошникпосол по особым поручениям МИД РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин ежедневно отчитывался о сбитых на подлете к городу летательных аппаратах. В начале текущей недели налеты продолжились, и ВСУ отправили на Москву как минимум 84 БПЛА за минувшие сутки, которые были ликвидированы системой ПВО.

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В России зафиксирован антирекорд по пострадавшим

Кроме того, Мирошник сообщил, что за минувшую неделю в регионах страны из-за атак ВСУ пострадали более 290 человек, что является самым большим показателем с начала года.

«Это наибольшее число пострадавших за неделю с начала 2026 года», — сказал представитель МИД.

Только 18 июня над регионами РФ сбили 555 БПЛА

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Самым обстреливаемым регионом за неделю, как часто бывало и ранее, стала Белгородская область — ежедневно регион атаковали до 260 дронов. В результате массированных ударов жертвами стали три человека, еще 45 получили ранения.

Также фиксируется рост числа атак на жилые массивы в Херсонской области. За указанный период здесь были повреждены десятки многоэтажек и частных жилых домов. Есть жертвы и раненые.

В связи со сложившейся на фронте ситуацией глава МИД России Сергей Лавров заявил, что армия РФ будет проводить массированные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ.

По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил Украины. Эта задача поставлена верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять

Сергей Лавровглава МИД России
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