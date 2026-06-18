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09:06, 18 июня 2026Бывший СССР

Украина подверглась удару на фоне атаки ВСУ на Москву. В Киев летели «Искандеры», под Черниговом заметили новейшие «Бандероли»

Украина подверглась ракетному удару
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В ночь на 18 июня Украина подверглась очередной атаке. Взрывы звучали в Киеве и других городах республики.

Так, по Киеву были нанесены удары оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М». После ударов там начались пожары.

Еще шесть «Искандеров» атаковали цели в Полтаве. В городе частично пропал свет.

Взрывы также прогремели в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также в Одессе. В последней среди прочего были атакованы цели при помощи безэкипажных катеров.

Позднее сообщалось, что в небе над Черниговской областью заметили две новейшие малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль». Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

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5 июня 2026

Удар по Украине прошел на фоне атаки дронов ВСУ на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовую беспилотную атаку на российскую столицу. Число сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ достигло 180.

Нескольким дронам противника удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В подмосковном Жуковском дрон ВСУ попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты. В Люберцах обломки нескольких беспилотников упали на здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Кроме того, обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача».

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На время атаки пассажиров аэропорта Шереметьево оперативно эвакуировали в безопасные места. Защитная мера коснулась в том числе людей, уже находившихся в самолетах. До снятия ограничений пассажиры находились в укрытиях, проходы из паркингов в терминалы были перекрыты.

ВСУ уличили в сознательных атаках на мирные цели

ВСУ целенаправленно уничтожают дома мирных жителей с помощью дронов. Житель села Покровки Очаковского района Николаевской области раскрыл, что украинские дроноводы проводят парную атаку, отправляя по два беспилотника на одно строение. Первый пробивает крышу, а второй сбрасывает зажигательную бомбу.

17 июня ВСУ атаковали автобус с детьми. Футбольная команда в сопровождении взрослых ехала из белорусского Гомеля на отдых в Геленджик, когда по транспортному средству ударил беспилотник самолетного типа. Пострадали восемь человек, шесть из которых — дети. Жертвой налета стала женщина 1985 года рождения.

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