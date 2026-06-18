Украина подверглась удару на фоне атаки ВСУ на Москву. В Киев летели «Искандеры», под Черниговом заметили новейшие «Бандероли»

Украина подверглась ракетному удару

В ночь на 18 июня Украина подверглась очередной атаке. Взрывы звучали в Киеве и других городах республики.

Так, по Киеву были нанесены удары оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М». После ударов там начались пожары.

Еще шесть «Искандеров» атаковали цели в Полтаве. В городе частично пропал свет.

Взрывы также прогремели в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также в Одессе. В последней среди прочего были атакованы цели при помощи безэкипажных катеров.

Позднее сообщалось, что в небе над Черниговской областью заметили две новейшие малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль». Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Удар по Украине прошел на фоне атаки дронов ВСУ на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовую беспилотную атаку на российскую столицу. Число сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ достигло 180.

Нескольким дронам противника удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В подмосковном Жуковском дрон ВСУ попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты. В Люберцах обломки нескольких беспилотников упали на здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Кроме того, обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача».

На время атаки пассажиров аэропорта Шереметьево оперативно эвакуировали в безопасные места. Защитная мера коснулась в том числе людей, уже находившихся в самолетах. До снятия ограничений пассажиры находились в укрытиях, проходы из паркингов в терминалы были перекрыты.

ВСУ уличили в сознательных атаках на мирные цели

ВСУ целенаправленно уничтожают дома мирных жителей с помощью дронов. Житель села Покровки Очаковского района Николаевской области раскрыл, что украинские дроноводы проводят парную атаку, отправляя по два беспилотника на одно строение. Первый пробивает крышу, а второй сбрасывает зажигательную бомбу.

17 июня ВСУ атаковали автобус с детьми. Футбольная команда в сопровождении взрослых ехала из белорусского Гомеля на отдых в Геленджик, когда по транспортному средству ударил беспилотник самолетного типа. Пострадали восемь человек, шесть из которых — дети. Жертвой налета стала женщина 1985 года рождения.