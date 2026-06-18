По Киеву ударили «Искандеры»

RusVesna: По Киеву и Полтаве ударили «Искандеры»

Киев подвергся ударам оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По объектам в украинской столице было выпущено минимум четыре ракеты. После ударов там начались пожары

Также шесть «Искандеров» атаковали цели в Полтаве. В городе частично пропал свет.

О ночной атаке на объекты в украинских городах сообщалось ранее 18 июня. Взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также в Одессе. В последней, среди прочего, были атакованы цели при помощи безэкипажных катеров.